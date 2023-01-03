rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Снегопады и 18-градусные морозы прогнозируют в Ростовской области в январе 2023 года

Сегодня, 05:26
Фото: pxhere.com
В январе в Ростовскую область придут долгожданные заморозки, которые принесут обильные снегопады, о том, когда готовится к холодам, рассказали метеорологи.
Сюжет
Погода

Синоптики Ростовского гидрометцентра сообщили, что в первую декаду месяца жителей региона ожидает переменчивая погода. Хотя большую часть праздников будет сохраняться теплая погода с температурой до +9 градусов, в отдельные дни ожидаются ночные заморозки до -8 градусов. Все это время дончанам не следует ожидать существенных осадков. 

Жителей Ростова ждет теплая и солнечная погода 3 января
Узнать подробнее

Однако уже после 10 января синоптики прогнозируют первые снегопады, которые станут предвестниками серьезных заморозков до -18 градусов. Фронт холодного воздуха придет в регион в конце месяца и снизит температуру с -3 до -18 градусов. 

При этом эксперты утверждают, что аномальных погодных явлений или температурных рекордов не ожидается — и осадки, и заморозки составят месячную норму. 

Читайте также:
«Куплю снег»: необычное объявление на «Ростов-Арене» развеселило жителей городаРостов-на-Дону вошел в список городов без снега на Новый годКлиматолог объяснил, почему ростовчане не cмогут дождаться снега в декабре 2022 года
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Каменск-Шахтинский#Таганрог#Шахты#Новочеркасск#Аксай#Батайск#Прогноз погоды
Подпишитесь
Ростовчане получают травмы, а в зоне СВО пропадают люди и обстреливаются города
Вчера, 15:07
Два трупа мужчин нашли в поднятой со дна канала машине в Ростовской области
Вчера, 17:23
Раненых во время страшного обстрела ПТУ в Макеевке привезут в Ростов-на-Дону
Вчера, 17:44
Ростовский депутат рассказал, кто больше всего помогает восстанавливать Донбасс
Вчера, 16:56
Знакомые пропавшего в зоне СВО уроженца Азова опровергли информацию о его гибели
Вчера, 16:40
«Принципиально не хожу»: ростовчане высмеяли заработок городских модульных туалетов
Вчера, 14:05