Синоптики Ростовского гидрометцентра сообщили, что в первую декаду месяца жителей региона ожидает переменчивая погода. Хотя большую часть праздников будет сохраняться теплая погода с температурой до +9 градусов, в отдельные дни ожидаются ночные заморозки до -8 градусов. Все это время дончанам не следует ожидать существенных осадков.
Однако уже после 10 января синоптики прогнозируют первые снегопады, которые станут предвестниками серьезных заморозков до -18 градусов. Фронт холодного воздуха придет в регион в конце месяца и снизит температуру с -3 до -18 градусов.
При этом эксперты утверждают, что аномальных погодных явлений или температурных рекордов не ожидается — и осадки, и заморозки составят месячную норму.