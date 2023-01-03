Синоптики Ростовского гидрометцентра сообщили, что в первую декаду месяца жителей региона ожидает переменчивая погода. Хотя большую часть праздников будет сохраняться теплая погода с температурой до +9 градусов, в отдельные дни ожидаются ночные заморозки до -8 градусов. Все это время дончанам не следует ожидать существенных осадков.