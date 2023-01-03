Во вторник, 3 января, в первую половину дня жителей ожидает пасмурная прохладная погода с достаточно густым туманом, который немного снизит видимость на дорогах города.
Однако уже к полудню распогодится, и из-за облаков покажется солнце, которое прогреет воздух с +4 до +12 градусов. Все это время в городе не ожидается никаких осадков, однако будет дуть сильный ветер скоростью до девяти метров в секунду.
К ночи похолодает до +5 градусов.
Ранее водителей Ростовской области призвали проявить повышенную осторожность на дорогах из-за тумана.