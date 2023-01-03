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Жителей Ростова ждет теплая и солнечная погода 3 января

Сегодня, 05:10
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону во вторник, 3 января, жителей города ожидает теплая и солнечная погода без осадков с температурой до +12 градусов, об этом сообщили синоптики.
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Погода

Во вторник, 3 января, в первую половину дня жителей ожидает пасмурная прохладная погода с достаточно густым туманом, который немного снизит видимость на дорогах города.

Однако уже к полудню распогодится, и из-за облаков покажется солнце, которое прогреет воздух с +4 до +12 градусов. Все это время в городе не ожидается никаких осадков, однако будет дуть сильный ветер скоростью до девяти метров в секунду. 

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К ночи похолодает до +5 градусов. 

Ранее водителей Ростовской области призвали проявить повышенную осторожность на дорогах из-за тумана.   

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