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Прохладную погоду с температурой 7 градусов пообещали ростовчанам днем 30 декабря

Сегодня, 05:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в пятницу, 30 декабря, сложится прохладная и облачная погода, сообщили в Гидрометцентре.

Днем в городе будет облачно с температурой семь градусов. Скорость ветра составит три метра в секунду. 

В ночь на 31 декабря похолодает до трех градусов. Днем должны пройти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру. 

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Столбики термометров 31 числа покажут плюс семь градусов, скорость ветра не изменится. В новогоднюю ночь похолодает до двух градусов, осадков не будет.

До шести градусов должно потеплеть 1 января, ветер усилится до пяти метров в секунду. В целом в начале года будет сохраняться аналогичная погода без осадков. 

Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес донской столице ледяной дождь.

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