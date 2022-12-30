Днем в городе будет облачно с температурой семь градусов. Скорость ветра составит три метра в секунду.
В ночь на 31 декабря похолодает до трех градусов. Днем должны пройти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.
Столбики термометров 31 числа покажут плюс семь градусов, скорость ветра не изменится. В новогоднюю ночь похолодает до двух градусов, осадков не будет.
До шести градусов должно потеплеть 1 января, ветер усилится до пяти метров в секунду. В целом в начале года будет сохраняться аналогичная погода без осадков.
Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес донской столице ледяной дождь.