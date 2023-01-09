По их словам, дикое животное искало себе пропитание из объедков. Ростовчане уточнили, что лисица выглядела довольно плохо.
Пользователи в комментариях предположили, что животное может болеть.
«К людям приходят только больные животные, скорее всего эта лисица уже не может охотиться сама. Дикие здоровые звери всегда будут опасаться и избегать человека и его жилищ», — пишут горожане.
Местные жители предложили также обратиться в Росприроднадзор, чтобы животному оказали помощь.
Ранее разгуливающую по улицам лису заметили в Батайске.