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Голодную лисицу заметили жители в Ростове-на-Дону возле мусорки днем 9 января

Сегодня, 11:47
Фото: Dominico Salvagnin/CC By SA 2.0/flickr.com
Жители Ростова-на-Дону возле мусорных контейнеров увидели голодную лисицу, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, дикое животное искало себе пропитание из объедков. Ростовчане уточнили, что лисица выглядела довольно плохо.

Пользователи в комментариях предположили, что животное может болеть.

«К людям приходят только больные животные, скорее всего эта лисица уже не может охотиться сама. Дикие здоровые звери всегда будут опасаться и избегать человека и его жилищ», — пишут горожане.

Голодную лисицу заметили жители в Ростове-на-Дону возле мусорки днем 9 января
Фото: vk.com/rostovnadonu
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Местные жители предложили также обратиться в Росприроднадзор, чтобы животному оказали помощь.

Ранее разгуливающую по улицам лису заметили в Батайске.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Лиса#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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