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Птичка на хвосте принесла: в Ростове ждут открытия Платова и ухода заморозков

Сегодня, 14:35
Фото: Maarten Visser/CC BY SA/wikimedia.org
В Ростовскую область пришли аномальные морозы, в регион вернулся один из военнопленных, а в Ростове стали расходиться слухи об открытии аэропорта Платов.

Снова дома

Депутат Госдумы из Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила, что из плена ВСУ удалось спасти одного из жителей Новошахтинска, который служил в зоне СВО после частичной мобилизации.  

Парламентарий рассказала, что 8 января Россия и Украина провели новый обмен пленными, благодаря которому на родину получил возможность вернуться раненный военнослужащий из Новошахтинска. 

Екатерина Стенякина сообщила, что к ней обратилась родственница мужчины, которая узнала дядю на одном из видео украинских военных. После этого мужчину включили в список на обмен, в настоящий момент его жизнь находится вне угрозы — житель Новошахтинска проходит лечение в Подмосковье. 

Фото: mil.ru

Ледниковый период в Ростовской области 

Глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что холодная погода задержится в Ростовской области как минимум до четверга 12 января. 

По прогнозам метеорологов, морозная погода задержится на Дону до четверга, когда температура воздуха будет колебаться от  -7 до -13 градусов. Несмотря на то, что в северных районах региона морозы не отступят, на юге возможно потепление до нуля градусов. 

Морозы -20 градусов и сильный ветер ожидают ростовчан с 10 по 12 января
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Что касается второй и третьей декады месяца, то в середине января в Ростовской области температура ненадолго поднимется выше нуля, чтобы уже после 20 января вернутся с новой волной заморозков до -9 градусов и снегопадами.

Однако все осадки  выпадут в пределах месячной нормы.

Почти год без полетов

Напомним, с 24 февраля 2022 года в Ростовской области действует ограничение полетов гражданской авиации. Такие же ограничения действуют и в других регионах, находящихся рядом с юго-западной границей страны.

Эти ограничения распространяются на 11 аэропортов юга России, включая ростовский аэропорт «Платов». Однако на днях в Telegram-каналах стали распространяться сообщения о возобновлении работы воздушной гавани после длительного простоя. Сообщалось, что аэропорты смогут вернуться к работе с 15 января. 

Однако в Росавиации опровергли эти сообщения, назвав их фейком, напомнив о продолжении действия ограничений до особого распоряжения. 

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