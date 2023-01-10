Екатерина Стенякина сообщила, что к ней обратилась родственница мужчины, которая узнала дядю на одном из видео украинских военных. После этого мужчину включили в список на обмен, в настоящий момент его жизнь находится вне угрозы — житель Новошахтинска проходит лечение в Подмосковье.