Депутат Госдумы из Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила, что из плена ВСУ удалось спасти одного из жителей Новошахтинска, который служил в зоне СВО после частичной мобилизации.
Парламентарий рассказала, что 8 января Россия и Украина провели новый обмен пленными, благодаря которому на родину получил возможность вернуться раненный военнослужащий из Новошахтинска.
Екатерина Стенякина сообщила, что к ней обратилась родственница мужчины, которая узнала дядю на одном из видео украинских военных. После этого мужчину включили в список на обмен, в настоящий момент его жизнь находится вне угрозы — житель Новошахтинска проходит лечение в Подмосковье.
Глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что холодная погода задержится в Ростовской области как минимум до четверга 12 января.
По прогнозам метеорологов, морозная погода задержится на Дону до четверга, когда температура воздуха будет колебаться от -7 до -13 градусов. Несмотря на то, что в северных районах региона морозы не отступят, на юге возможно потепление до нуля градусов.
Что касается второй и третьей декады месяца, то в середине января в Ростовской области температура ненадолго поднимется выше нуля, чтобы уже после 20 января вернутся с новой волной заморозков до -9 градусов и снегопадами.
Однако все осадки выпадут в пределах месячной нормы.
Напомним, с 24 февраля 2022 года в Ростовской области действует ограничение полетов гражданской авиации. Такие же ограничения действуют и в других регионах, находящихся рядом с юго-западной границей страны.
Эти ограничения распространяются на 11 аэропортов юга России, включая ростовский аэропорт «Платов». Однако на днях в Telegram-каналах стали распространяться сообщения о возобновлении работы воздушной гавани после длительного простоя. Сообщалось, что аэропорты смогут вернуться к работе с 15 января.
Однако в Росавиации опровергли эти сообщения, назвав их фейком, напомнив о продолжении действия ограничений до особого распоряжения.