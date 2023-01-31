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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

В Ростовской области в 2022 году на 156% выросло число случаев дачи взяток

31 января 2023, 08:47
Фото: 1MI
В Ростовской области в 2022 году на 156% выросло число случаев дачи взяток
В Ростовской области в 2022 году зарегистрировали 77 преступлений, связанных с дачей взяток, сообщили в Генпрокуратуре.

Донской регион оказался на 13 месте в стране по этому показателю. При в этом в 2021 году таких преступлений было 30.

Всего в области зарегистрировали 58,5 тысячи преступлений в 2022 году. Это соответствует шестому месту в стране. 

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Первые три места занимают Москва, Кубань и Подмосковье. Меньше всего их оказалось в Чукотском АО - 764. 

Добавим, что в Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления.

До этого в суд передали дело о подкупах тренера и судей на 11 футбольных матчах на Дону. 

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