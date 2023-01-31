Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Донской регион оказался на 13 месте в стране по этому показателю. При в этом в 2021 году таких преступлений было 30.
Всего в области зарегистрировали 58,5 тысячи преступлений в 2022 году. Это соответствует шестому месту в стране.
Первые три места занимают Москва, Кубань и Подмосковье. Меньше всего их оказалось в Чукотском АО - 764.
Добавим, что в Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления.
До этого в суд передали дело о подкупах тренера и судей на 11 футбольных матчах на Дону.