Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Речь идет о мобилизованных, контрактниках, добровольцах и членах их семей. Максимальный размер компенсации достигнет 100 тысяч рублей.
За счет этих денег можно будет компенсировать расходы. Это информация прозвучала на заседании.
Ранее стало известно, что семьям мобилизованных на Дону помогают рубить дрова и выгуливать животных. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого мобилизованные из Ростовской области получили спецсредства для полевых лагерей.