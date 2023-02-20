Она привела пример, когда ученые хотят проверить три вида антибиотиков, но знают, что один из них не действует. По ее словам, чиновники все равно потребуют его проверить, а заменить его не получится, так как уже прописаны все планы. Мартынова уверен, что необходима свобода редактирования своего плана.