Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
На прошедшем в середине февраля заседании Совета Федерации стало известно, что в 2023 году на госпрограмму «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» потратят 1,2 триллиона рублей. Такая же сумма была и в 2020 году, только инфляция за это время составила 27,8%.
В этом году из общей суммы 559 миллиардов направят на научные исследования и разработки. Можно сравнить с другими странами, сколько они тратят на науку.
К примеру, в США в 2020 году направляли 49 триллионов рублей в пересчете на российские деньги. В Китае этот показатель составлял 39 триллионов.
Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что нужно лучше контролировать расходование бюджетных средств. По его словам, должны быть результаты, а не отчеты о публикациях.
«Это говорит о том, что госбухгалтерия требует гарантий того, что у научных достижений будет практическое применение», — пишет издание.
Если обратиться к статистике, то Россия входит в топ-10 в мире по количеству научных публикаций, индексируемых в «Scopus». Однако очень часто все ограничивается публикациями, а не реальным внедрением.
Заведующая лабораторией высшей нервной деятельности человека Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ольга Мартынова объяснила, что запланировать какое-либо открытие нельзя. Иначе уже давно бы придумали все, что хотели.
«Поиск является смыслом научной работы, что-то можно запланировать, а что-то не получится и спрогнозировать. Очень проблематично планировать научные исследования и контролировать. Власти хотят взять под контроль расходы, но это приводит к ограничениям в работе», — уточнила эксперт.
Она привела пример, когда ученые хотят проверить три вида антибиотиков, но знают, что один из них не действует. По ее словам, чиновники все равно потребуют его проверить, а заменить его не получится, так как уже прописаны все планы. Мартынова уверен, что необходима свобода редактирования своего плана.
Член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович считает, что при попытках чиновников вмешаться в работу могут произойти непоправимые последствия.
«Не получится заранее узнать, что получится, а что нет. Административные методы здесь не работают. У СССР есть печальный опыт запрета генетики и кибернетики. Фундаментальные исследования ведутся по широкому перечню тем, определяемому самими учеными и на конкурсной основе», — подчеркнул Петрукович.
Ольга Мартынова рассказала, что в других странах работают со срочными трудовыми контрактами, действующими до пяти лет.
«И под этот проект финансируются ставки. Если получилось, то можно работать дальше и получить следующее финансирование. Не получилось — все, проект закрывается, и это такой естественный отбор исследований, которые могут добиться результата», — уточнила эксперт.
Стоит помнить, что наука занимается и практическими исследованиями, а их планирование основано на полученных ранее результатах.
Доктор технических наук Владимир Нелюб рассказал, что научные прорывы нужно планировать. По его мнению, главной задачей является работа для промышленного и коммерческого внедрения инновационных решений.
Анатолий Петрукович отметил, что в ряде других стран прикладные разработки финансирует бизнес, а не государство.
«Финансировать прорывы именно „в промышленности и здравоохранении“ должен не министр финансов, а заинтересованные заказчики. Они следят за тем, чтобы траты были обоснованными. Не все проекты приносят прибыль, но те, которые становятся финансово успешными, окупают все затраты», — объяснил Петрукович.
Он добавил, что в России большую часть прикладных исследований финансирует напрямую государство, но госструктурам тяжело работать в такой рискованной области как инновационный бизнес.