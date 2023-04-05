Число пострадавших в ДТП с автобусом на М-4 «Дон» выросло в шесть раз

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Напомним, в среду, 5 апреля, в Ростовской области произошла авария с пассажирским автобусом «Москва-Ставрополь», в котором ехали более 30 пассажиров.
Утром сотрудники МЧС сообщили, что с места аварии медики увезли только двух пассажиров, однако во второй половине дня число пострадавших увеличилось в шесть раз.
Минздрав Ростовской области объявил, что медицинская помощь потребовалась 12 гражданам, которых обследуют и окажут квалифицированную помощь в больнице Миллеровского района.
В настоящий момент известно, что до аварии пассажиры жаловались на агрессивную манеру вождения водителя автобуса.