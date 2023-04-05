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Число пострадавших в ДТП с автобусом на М-4 «Дон» выросло в шесть раз

5 апреля 2023, 10:33
Фото: Прокуратура Ставропольского края
Число пострадавших в ДТП с автобусом на М-4 «Дон» выросло в шесть раз
В аварии с автобусом в Чертковском районе Ростовской области пострадали 12 человек, об этом сообщил донской Минздрав порталу ТАСС.

Напомним, в среду, 5 апреля, в Ростовской области произошла авария с пассажирским автобусом «Москва-Ставрополь», в котором ехали более 30 пассажиров.

Утром сотрудники МЧС сообщили, что с места аварии медики увезли только двух пассажиров, однако во второй половине дня число пострадавших увеличилось в шесть раз.

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Минздрав Ростовской области объявил, что медицинская помощь потребовалась 12 гражданам, которых обследуют и окажут квалифицированную помощь в больнице Миллеровского района.

В настоящий момент известно, что до аварии пассажиры жаловались на агрессивную манеру вождения водителя автобуса.

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