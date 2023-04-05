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Прокуратура проверит обстоятельства ДТП на М-4 «Дон» с участием автобуса

5 апреля 2023, 10:43
Фото: Прокуратура Ставропольского края
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП на М-4 «Дон» с участием автобуса
Прокуратура Ростовской области собирается провести проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором пострадали 12 человек, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 5 апреля на территории Чертковского района Ростовской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, направлявшегося из Москвы в Ставрополь. В автобусе находилось 32 человека, 12 из них пострадали в результате аварии.

Появилось видео с опрокинувшимся в Ростовской области автобусом с 32 пассажирами
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Сообщается, что водитель утратил контроль над автобусом, который съехал к обочине, где и перевернулся. Сейчас донская прокуратура организовала проверку по факту происшествия, чтобы принять меры реагирования.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — сказано в сообщении.

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