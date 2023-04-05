Прокуратура проверит обстоятельства ДТП на М-4 «Дон» с участием автобуса

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Напомним, утром 5 апреля на территории Чертковского района Ростовской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, направлявшегося из Москвы в Ставрополь. В автобусе находилось 32 человека, 12 из них пострадали в результате аварии.
Сообщается, что водитель утратил контроль над автобусом, который съехал к обочине, где и перевернулся. Сейчас донская прокуратура организовала проверку по факту происшествия, чтобы принять меры реагирования.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — сказано в сообщении.