Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Груженый КамАЗ во время движения провалился под землю. Инцидент произошел 14 апреля в Западном микрорайоне Ростова. Очевидцы сообщают, что ливни, несколько дней идущие в городе, практически размыли асфальт. Поэтому он не смог выдержать большегруз.
На видео с места происшествия видно, что грузовик накренился, из его кузова стал высыпаться песок. Аварийных служб на месте инцидента пока не было.
ГИБДД и власти города происшествие пока никак не комментировали.
Ранее спасатель рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня.