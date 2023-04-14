rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Изображение материала

Груженый КамАЗ провалился под землю в Ростове

14 апреля 2023, 14:47
Фото: ТГ Это Ростов
Груженый КамАЗ провалился под землю из-за размытого дождями асфальта в Ростове

Груженый КамАЗ провалился под землю из-за размытого асфальта в Ростове 14 апреля

На Западном в Ростове груженый КамАЗ провалился под землю, рассказали в соцсетях очевидцы.

Груженый КамАЗ во время движения провалился под землю. Инцидент произошел 14 апреля в Западном микрорайоне Ростова. Очевидцы сообщают, что ливни, несколько дней идущие в городе, практически размыли асфальт. Поэтому он не смог выдержать большегруз.

На видео с места происшествия видно, что грузовик накренился, из его кузова стал высыпаться песок. Аварийных служб на месте инцидента пока не было.

Груженый КамАЗ провалился под землю из-за размытого дождями асфальта в Ростове
Видео: ТГ Это Ростов
Пятидесятилетняя лужа стала причиной огромной пробки на Оганова в Ростове
Узнать подробнее

ГИБДД и власти города происшествие пока никак не комментировали.

Ранее спасатель рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня.

Читайте также:
Голубев обещал отремонтировать ямы на дорогах в Ростовской области до 1 маяВ Ростовской области спасли провалившегося в глубокую яму теленкаСпасатель рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня
#Алина Заярная#Происшествие#Транспорт#Погода в Ростове#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ямы в Ростове#Дороги в Ростове#Видео
Подпишитесь
«Биологическое оружие?»: почему на листьях в Ростовской области появился белый налет
Сегодня, 12:24
В Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку
Сегодня, 12:23
Замглавы МВД России Владимир Кубышко прибыл в Ростов из-за дела о полицейском ОПГ
Сегодня, 11:58
«Всех арестовывают, а ему все равно»: ростовчане высказались о задержании прокурора
Сегодня, 11:32
«Это извращение»: ростовский врач объяснил, почему не стоит есть медуз
Сегодня, 11:29
Дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля
Сегодня, 11:22