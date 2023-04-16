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На складе в Таганроге обнаружили 1000 тонн зараженной амброзией сои

16 апреля 2023, 12:31
Фото: pxhere.com
На складе в Таганроге обнаружили 1000 тонн зараженной амброзией сои
В Ростовской области на складе в Таганроге выявили тысячу тонн зараженной амброзией сои, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.

В пятницу, 14 апреля, специалисты Россельхознадзора объявили, что выявили 1000 тонн сои, зараженной амброзией полыннолистной. Карантинный объект выявили на складах в Таганроге, в итоге индивидуальный предприниматель получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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Зараженную партию сои направили на переработку для того, чтобы лишить амброзию жизнеспособности.

Россельхознадзор напоминает, что амброзия относится к карантинным сорнякам, при попадании в почву она оказывает вредоносное влияние на землю и культурные растения, из-за чего снижаются показатели плодородности почвы.

Ранее в Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней.

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