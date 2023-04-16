На складе в Таганроге обнаружили 1000 тонн зараженной амброзией сои

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В пятницу, 14 апреля, специалисты Россельхознадзора объявили, что выявили 1000 тонн сои, зараженной амброзией полыннолистной. Карантинный объект выявили на складах в Таганроге, в итоге индивидуальный предприниматель получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Зараженную партию сои направили на переработку для того, чтобы лишить амброзию жизнеспособности.
Россельхознадзор напоминает, что амброзия относится к карантинным сорнякам, при попадании в почву она оказывает вредоносное влияние на землю и культурные растения, из-за чего снижаются показатели плодородности почвы.
Ранее в Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней.