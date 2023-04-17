Вассерман предложил запретить дончанам тайно хранить более миллиона рублей наличных

Так инициатива предполагает, что граждан, накопивший или владеющий суммой более миллиона рублей наличными в любой валюте, должен будет сообщить о средствах в налоговую и объяснить источник денег. Если эту процедуру не совершить, законопроект предусматривает конфискацию денег с выплатой штрафа в двухкратном размере изъятой суммы накоплений.