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Вассерман предложил запретить дончанам тайно хранить более миллиона рублей наличных

17 апреля 2023, 12:59
Фото: Dmitry Rozhkov/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Вассерман предложил запретить дончанам тайно хранить более миллиона рублей наличных
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, который не позволит жителям Ростовской области и других регионов страны хранить у себя наличными более миллиона рублей без ведома властей, об этом сообщили СМИ.

Портал Interfax объявил, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил внести поправки в УК РФ, предусматривающий наказание за хранение наличных денег на сумму более миллиона рублей без извещения налоговой и объяснения происхождения средств.

Так инициатива предполагает, что граждан, накопивший или владеющий суммой более миллиона рублей наличными в любой валюте, должен будет сообщить о средствах в налоговую и объяснить источник денег. Если эту процедуру не совершить, законопроект предусматривает конфискацию денег с выплатой штрафа в двухкратном размере изъятой суммы накоплений.

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Поправки собираются внести в виде новой статьи о неправомерном обороте денежных средств. В пояснительной записке указано, что большие суммы наличных, как правило, являются итогом незаконной деятельности, а потому внесение законопроекта должно помочь в борьбе с коррупцией и финансированием экстремизма.

Ранее Вассерман рассказал, что последует за масштабными обысками коррупционеров в Ростовской области.

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