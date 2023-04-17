Вассерман предложил запретить дончанам тайно хранить более миллиона рублей наличных

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Портал Interfax объявил, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил внести поправки в УК РФ, предусматривающий наказание за хранение наличных денег на сумму более миллиона рублей без извещения налоговой и объяснения происхождения средств.
Так инициатива предполагает, что граждан, накопивший или владеющий суммой более миллиона рублей наличными в любой валюте, должен будет сообщить о средствах в налоговую и объяснить источник денег. Если эту процедуру не совершить, законопроект предусматривает конфискацию денег с выплатой штрафа в двухкратном размере изъятой суммы накоплений.
Поправки собираются внести в виде новой статьи о неправомерном обороте денежных средств. В пояснительной записке указано, что большие суммы наличных, как правило, являются итогом незаконной деятельности, а потому внесение законопроекта должно помочь в борьбе с коррупцией и финансированием экстремизма.
Ранее Вассерман рассказал, что последует за масштабными обысками коррупционеров в Ростовской области.