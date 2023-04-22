Синоптики рассказали, что в субботу, 22 апреля, в Ростовской области ожидается пасмурная погода, которая будет сопровождаться сильными дождями, туманом и ветром скоростью до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +10 градусов в зависимости от района, а днем воздух имеет шанс прогреться до +18 градусов.