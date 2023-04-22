Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Синоптики рассказали, что в субботу, 22 апреля, в Ростовской области ожидается пасмурная погода, которая будет сопровождаться сильными дождями, туманом и ветром скоростью до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +10 градусов в зависимости от района, а днем воздух имеет шанс прогреться до +18 градусов.
Аналогичная погода ожидается и в воскресенье, 23 апреля, и хотя ветер станет только сильнее, воздух прогреется до +16-20 градусов. Вероятность дождей и грозы будет сохраняться в течение всех выходных.
Ранее синоптики предсказали продолжительные дожди на Дону во время выходных.