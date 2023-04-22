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Сильные дожди и грозы с ветром ожидаются в Ростовской области 22 апреля

22 апреля 2023, 07:24
Фото: pxhere.com
Сильные дожди и грозы с ветром ожидаются в Ростовской области 22 апреля
В Ростовской области в субботу, 22 апреля, жителей предупредили о сильных дождях, грозах и ветре скоростью до 18 метров в секунду, об этом сообщили специалисты СК УГМС.

Синоптики рассказали, что в субботу, 22 апреля, в Ростовской области ожидается пасмурная погода, которая будет сопровождаться сильными дождями, туманом и ветром скоростью до 17 метров в секунду.   Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +10 градусов в зависимости от района, а днем воздух имеет шанс прогреться до +18 градусов.

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Аналогичная погода ожидается и в воскресенье, 23 апреля, и хотя ветер станет только сильнее, воздух прогреется до +16-20 градусов. Вероятность дождей и грозы будет сохраняться в течение всех выходных.

Ранее синоптики предсказали продолжительные дожди на Дону во время выходных.

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