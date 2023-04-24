Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В целом люди видят плюсы в решении бытовых вопросов с помощью цифровых сервисов, которые позволяют экономить время. На данный момент в это число можно включить банковские приложения и портал Госуслуг.
Всего участниками опроса стали 1,6 тысячи человек, из которых 76% заявили, что им достаточно существующих сервисов. Еще 17% рассказали, что этого количества им не хватает.
Респонденты уверены, что преимуществом жизни в технологически развитом городе является возможность работать дистанционно. Еще одним плюсом они назвали уменьшение вредного воздействия на природу, в том числе из-за электротранспорта.
Россияне также обозначили несколько признаков города будущего, в их число вошли:
«Россияне готовы к новому виду транспорта, ждут, что цифровые технологии сделают города еще комфортнее и безопаснее. При этом важно, чтобы они становились более зелеными и экологичными», — пишут «Новости Волгограда» со ссылкой на директора центра СИТИ Евгения Махайленко.
Ранее ростовский ученый объяснил, из-за чего спутник NASA упал на Землю.