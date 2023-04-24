«Россияне готовы к новому виду транспорта, ждут, что цифровые технологии сделают города еще комфортнее и безопаснее. При этом важно, чтобы они становились более зелеными и экологичными», — пишут «Новости Волгограда» со ссылкой на директора центра СИТИ Евгения Махайленко.