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Россияне рассказали, каким будет будущее и что изменится

24 апреля 2023, 13:07
Фото: Sean McGrath/CC BY 2.0/flickr.com
Россияне рассказали, каким будет будущее и что изменится
В России стали известны результаты исследования представлений местных жителей о будущем и влиянии на него цифровых технологий, сообщает Центр СИТИ НИУ ВШЭ.

В целом люди видят плюсы в решении бытовых вопросов с помощью цифровых сервисов, которые позволяют экономить время. На данный момент в это число можно включить банковские приложения и портал Госуслуг.

Всего участниками опроса стали 1,6 тысячи человек, из которых 76% заявили, что им достаточно существующих сервисов. Еще 17% рассказали, что этого количества им не хватает.

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Респонденты уверены, что преимуществом жизни в технологически развитом городе является возможность работать дистанционно. Еще одним плюсом они назвали уменьшение вредного воздействия на природу, в том числе из-за электротранспорта.

Россияне также обозначили несколько признаков города будущего, в их число вошли:

  1. Беспилотные и летающие машины, которые избавят город от пробок;
  2. Развитие биомедицинских технологий для мгновенной диагностики болезней;
  3. Улучшение экологической обстановки с помощью новейших технологий;
  4. Использование искусственного интеллекта для безопасности.

«Россияне готовы к новому виду транспорта, ждут, что цифровые технологии сделают города еще комфортнее и безопаснее. При этом важно, чтобы они становились более зелеными и экологичными», — пишут «Новости Волгограда» со ссылкой на директора центра СИТИ Евгения Махайленко.

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