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Владельцев самокатов в Ростовской области хотят обязать получать номера

27 апреля 2023, 10:40
Фото: 1MI
Владельцев самокатов в Ростовской области хотят обязать получать номера
В России, в том числе Ростовской области, владельцев электросамокатов хотят обязать ставить их на учет и получать номера, говорится в разработанных поправках к соответствующему закону.

Напомним, что с 1 марта определили правовой статус средств индивидуальной мобильности, которыми являются электросамокаты, моноколеса, электроскейтборды и аналогичные устройства. Теперь владельцев предлагают обязать ставить их на учет в течение 10 дней с момента покупки.

Авторы инициативы уточнили, что сделать это можно будет в онлайн-режиме, поэтому обращаться в ГИБДД не придется. После этого выдадут номера, которые придется установить на самокате.

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«Во время ДТП установить водителя средства индивидуальной мобильности довольно сложно, учитывая, что они надевают шлемы. Система распознавания лиц в данном случае бессильна», — рассказал «Известиям» депутат Госдумы Михаил Делягин.

Он добавил, что регистрация позволит идентифицировать участника дорожного движения.

Ранее в Ростове 17-летний самокатчик попал в больницу после ДТП.

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