Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Напомним, что с 1 марта определили правовой статус средств индивидуальной мобильности, которыми являются электросамокаты, моноколеса, электроскейтборды и аналогичные устройства. Теперь владельцев предлагают обязать ставить их на учет в течение 10 дней с момента покупки.
Авторы инициативы уточнили, что сделать это можно будет в онлайн-режиме, поэтому обращаться в ГИБДД не придется. После этого выдадут номера, которые придется установить на самокате.
«Во время ДТП установить водителя средства индивидуальной мобильности довольно сложно, учитывая, что они надевают шлемы. Система распознавания лиц в данном случае бессильна», — рассказал «Известиям» депутат Госдумы Михаил Делягин.
Он добавил, что регистрация позволит идентифицировать участника дорожного движения.
Ранее в Ростове 17-летний самокатчик попал в больницу после ДТП.