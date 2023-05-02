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Published Сегодня, 12:28

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Гидрометцентр России объявил, когда Ростовскую область накроет мощными ливнями

2 мая 2023, 12:28
Фото: 1MI
Гидрометцентр России объявил, когда Ростовскую область накроет мощными ливнями
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Ростовской области о похолодании и сильных дождях, подробностями поделился портал ТАСС.

Роман Вильфанд представил прогноз, согласно которого в первую декаду мая жителей европейской части России ожидает похолодание с дождями и ливнями, которые накроют Курскую, Орловскую, Белгородскую, Брянскую, Ростовскую область, Кубань и Адыгею в ближайшие дни.

Дожди и потепление до +22 придут в Ростов в первые дни мая
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По наблюдениям метеоролога, средние температуры в этих регионах будут ниже месячной нормы на пять градусов, что соответствует апрельскому температурному режиму.

Кроме того, в Ростовской области ожидаются интенсивные осадки, а именно дожди, ливни с грозой, которые будут сопровождаться сильным ветром.

Ранее ростовчанам рассказали, какая погода их ждет в начале мая.

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