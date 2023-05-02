Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Роман Вильфанд представил прогноз, согласно которого в первую декаду мая жителей европейской части России ожидает похолодание с дождями и ливнями, которые накроют Курскую, Орловскую, Белгородскую, Брянскую, Ростовскую область, Кубань и Адыгею в ближайшие дни.
По наблюдениям метеоролога, средние температуры в этих регионах будут ниже месячной нормы на пять градусов, что соответствует апрельскому температурному режиму.
Кроме того, в Ростовской области ожидаются интенсивные осадки, а именно дожди, ливни с грозой, которые будут сопровождаться сильным ветром.
Ранее ростовчанам рассказали, какая погода их ждет в начале мая.