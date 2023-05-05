Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
ДТП произошло на Западном в Ростове. В районе дома 39/3 на улице Содружества автобус сбил пешехода. Очевидцы сообщили, что пострадавший выжил. Его госпитализировали врачи скорой помощи. На фото и видео с места событий видно, что инцидент произошел рядом с пешеходным переходом.
ГИБДД России по региону пока никак не комментировало инцидент. Информация по нему уточняется.
Ранее водитель насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Ростовской области. Дорожное происшествие произошло на пешеходном переходе в переулке Магнитном в Новочеркасске. Уточняется, что переход не регулировался светофором.