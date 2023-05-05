rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Изображение материала

Автобус сбил пешехода на улице Содружества в Ростове 5 мая

5 мая 2023, 14:11
Фото: rostov_glavniy
Автобус сбил пешехода на Западном в Ростове
На улице Содружества автобус сбил пешехода, сообщили в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло на Западном в Ростове. В районе дома 39/3 на улице Содружества автобус сбил пешехода. Очевидцы сообщили, что пострадавший выжил. Его госпитализировали врачи скорой помощи. На фото и видео с места событий видно, что инцидент произошел рядом с пешеходным переходом.

Гигантская пробка образовалась на мосту Стачки в Ростове из-за ДТП
Узнать подробнее

ГИБДД России по региону пока никак не комментировало инцидент. Информация по нему уточняется.

Ранее водитель насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Ростовской области. Дорожное происшествие произошло на пешеходном переходе в переулке Магнитном в Новочеркасске. Уточняется, что переход не регулировался светофором.

Читайте также:
Депутата Госдумы от Пермского края заподозрили в намеренном ДТП во время гонок в СочиВ Каменском районе М-4 «Дон» завалило яблоками и томатами после ДТП с грузовикамиРостовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машиной
#Дтп#Виктория Прутковская#Происшествие#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Ростовская область#Видео
Подпишитесь
В Ростовской области отменяют парад Победы и находят вражеские дроны
Сегодня, 15:43
Ростовское объединение отправит в зону СВО FPV-дроны «Владлен Татарский»
Сегодня, 15:52
Перед 9 Мая полиция начала тотальную проверку зданий у Театральной площади в Ростове
Сегодня, 15:50
Чиновники нашли неработающие кондиционеры в автобусах в Ростове
Сегодня, 15:21
«Шок экосистемы»: донские зоозащитники обеспокоены запретом выпуска бездомных собак
Сегодня, 14:50
«В честь 150-летия присоединения Армении»: с чего начинался парк «Дружба» в Ростове
Сегодня, 13:03