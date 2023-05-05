ДТП произошло на Западном в Ростове. В районе дома 39/3 на улице Содружества автобус сбил пешехода. Очевидцы сообщили, что пострадавший выжил. Его госпитализировали врачи скорой помощи. На фото и видео с места событий видно, что инцидент произошел рядом с пешеходным переходом.