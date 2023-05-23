Пластиковая тара загорелась на складе в Таганроге на площади 200 квадратных метров

В ведомстве рассказали, что в 11.42 мск получили сообщение о возгорании в Таганроге на улице Большой Бульварной, 10/23. Спасатели сообщили, что на открытой площадке стройбазы загорелись деревянные паллеты с пустой пластиковой тарой.