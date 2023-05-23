Пластиковая тара загорелась на складе в Таганроге на площади 200 квадратных метров

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В ведомстве рассказали, что в 11.42 мск получили сообщение о возгорании в Таганроге на улице Большой Бульварной, 10/23. Спасатели сообщили, что на открытой площадке стройбазы загорелись деревянные паллеты с пустой пластиковой тарой.
К тушению пожара привлекли девять единиц спецтехники и 37 спасателей и пожарных. К 12.27 мск пожар удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров, еще через 30 минут ликвидировали открытое горение.
Что стало причиной возгорания пока неизвестно, о пострадавших также не сообщалось. Данные будут обновляться по мере появления новой информации от официального источника.
Ранее в Ростове экстренные службы ликвидировали крупный пожар.