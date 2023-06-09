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Ливни с градом и усиление ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Ростовской области

9 июня 2023, 12:27
Фото: Metrogogo/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Ливни с градом и усиление ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Ростовской области
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с градом, сообщили в региональном МЧС.

В Ростовской области с 10 июня объявили штормовое предупреждение оно продлится до 12 июня. В регионе прогнозируются ливни с грозой, также местами может выпасть град. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду.

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Жителей области просят быть осторожными и в момент усиления непогоды воздержаться от прогулок на улице.

Ранее синоптики предупреждали, что в Ростовской области в выходные ожидаются похолодание и осадки.

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