Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Ростовской области с 10 июня объявили штормовое предупреждение оно продлится до 12 июня. В регионе прогнозируются ливни с грозой, также местами может выпасть град. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду.
Жителей области просят быть осторожными и в момент усиления непогоды воздержаться от прогулок на улице.
Ранее синоптики предупреждали, что в Ростовской области в выходные ожидаются похолодание и осадки.