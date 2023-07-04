rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:49

Published Сегодня, 19:49

Modified Сегодня, 19:51

Updated Сегодня, 19:51

Изображение материала

Многоэтажку эвакуировали на Сельмаше в Ростове из-за подозрительной коробки 4 июля

4 июля 2023, 19:49
Фото: rostovgazeta.ru
Многоэтажку эвакуировали на Сельмаше в Ростове из-за подозрительной коробки 4 июля
В Ростове-на-Дону на улице Сержантова оцепили территорию из-за подозрительной коробки, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Речь идет о многоэтажном доме на Сержантова, 7. По неподтвержденной информации, представители экстренных служб прибыли на Сержантова из-за оставленной неизвестными коробки. Территорию пришлось оцепить специальными лентами в целях безопасности.

Находящийся на месте корреспондент сообщил, что из-за этого провели эвакуацию находящегося рядом дома. Людей вывели на улицу, где они ждали, когда смогут вернуться домой.

Из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуирована многоэтажка в Левенцовке в Ростове
Узнать подробнее

«Сейчас все закончилось, жильцам разрешили пройти в свои квартиры. Сотрудники полиции и пожарные уехали, в данный момент все спокойно», — уточнил корреспондент.

Напомним, что на этой улице уже много лет работает стихийный рынок, с которым никто не может справиться. Продавцы часто оставляют после себя мусор и различные коробки.

Материал о том, что творится на этой улице, можете прочитать по ссылке.

Читайте также:
Из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуирована многоэтажка в Левенцовке в РостовеИз-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске эвакуировали 150 человекИтоги недели: в Ростовской области из-за ветра упала трибуна и эвакуировали шахтеров
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Подозрительная коробка#Эвакуация#Территория#Экстренные службы#Оцепление#Строительный рынок#Мусор
Подпишитесь
В Ростовской области жители меняют пол и «закладывают» коррумпированных чиновников
Сегодня, 15:50
Цены на подержанные автомобили в Ростовской области продолжат расти еще три года
Сегодня, 16:02
Ростовчане сообщили о сбоях в работе телевидения и радио вечером 4 июля
Сегодня, 19:52
Урбанист рассказал, почему Краснодар обошел Ростов по развитию
Сегодня, 16:57
Как в Ростове и Нахичевани-на-Дону готовили по кулинарным книгам Елены Молоховец
Сегодня, 16:11