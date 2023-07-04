Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
Речь идет о многоэтажном доме на Сержантова, 7. По неподтвержденной информации, представители экстренных служб прибыли на Сержантова из-за оставленной неизвестными коробки. Территорию пришлось оцепить специальными лентами в целях безопасности.
Находящийся на месте корреспондент сообщил, что из-за этого провели эвакуацию находящегося рядом дома. Людей вывели на улицу, где они ждали, когда смогут вернуться домой.
«Сейчас все закончилось, жильцам разрешили пройти в свои квартиры. Сотрудники полиции и пожарные уехали, в данный момент все спокойно», — уточнил корреспондент.
Напомним, что на этой улице уже много лет работает стихийный рынок, с которым никто не может справиться. Продавцы часто оставляют после себя мусор и различные коробки.
Материал о том, что творится на этой улице, можете прочитать по ссылке.