Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
По информации Donday, в ночь на 27 июля в хуторе Зазерский на землю якобы рухнул боеприпас, что привело к пожару. Издание уточнило, что это могло воспламениться топливо.
«Местные жители рассказали, что слышали грохот, из-за которого в домах на территории хутора задрожали стекла», — уточнило издание.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.