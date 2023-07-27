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Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

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Стали известны подробности падения ракеты в Ростовской области

27 июля 2023, 19:26
Фото: 1MI
В Тацинском районе Ростовской области могла упасть ракета, пишут СМИ.

По информации Donday, в ночь на 27 июля в хуторе Зазерский на землю якобы рухнул боеприпас, что привело к пожару. Издание уточнило, что это могло воспламениться топливо.

«Местные жители рассказали, что слышали грохот, из-за которого в домах на территории хутора задрожали стекла», — уточнило издание.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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