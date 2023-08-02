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Дождливую и жаркую погоду пообещали ростовчанам 2 августа

2 августа 2023, 05:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в среду, 2 августа, прогнозируют дожди и жаркую погоду, сообщили в Гидрометцентре.

Осадки будут выпадать в течение дня, а температура составит 32 градуса. В ночь на четверг дождь прекратится, но похолодает до 20 градусов.

С 3 по 8 августа местным жителям обещают облачную погоду, при этом температура с каждым днем будет расти. В пятницу, 4 числа, она составит 35 градусов, в субботу — 37 градусов.

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Добавим, что по ночам температура будет опускаться до 23 градусов. Осадков в эти периоды не будет.

Напомним, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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