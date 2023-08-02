Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Они рассказали, что в дневное время испортилась погода и выпал град размером с горох. Все это сопровождалось грозами.
Жители региона выразили надежду, что осадки не дойдут до Ростова, хотя в городе уже пасмурно. Вместе с этим продолжает действовать штормовое предупреждение.
Синоптики уточняли, что регион ожидают проливные дожди с грозой, градом и штормовым ветром скоростью до 23 метров в секунду. При этом будет сохраняться жаркая погода.
Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля. Материал на эту тему читайте по ссылке.