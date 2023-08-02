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Град размером с горох обрушился на Ростовскую область днем 2 августа

2 августа 2023, 10:07
Фото: pxhere.com
Град размером с горох обрушился на Ростовскую область днем 2 августа
В Каменском районе Ростовской области днем в среду, 2 августа, начался град, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что в дневное время испортилась погода и выпал град размером с горох. Все это сопровождалось грозами.

Жители региона выразили надежду, что осадки не дойдут до Ростова, хотя в городе уже пасмурно. Вместе с этим продолжает действовать штормовое предупреждение.

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Град размером с горох обрушился на Ростовскую область днем 2 августа
Видео: /vk.com/kamensk

Синоптики уточняли, что регион ожидают проливные дожди с грозой, градом и штормовым ветром скоростью до 23 метров в секунду. При этом будет сохраняться жаркая погода.

Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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