В Ростове ловят коррумпированных полицейских, пока город снова тонет под дождем

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В четверг, 10 августа, стало известно, что в Ростове задержали патруль ДПС, подозреваемых во взяточничестве.
По данным портала 1Rnd инспекторы ДПС остановили военного в Ростове в ночь на 8 августа. По предварительной информации, причиной задержания военного инспекторы назвали допущенное нарушение. Они были готовы закрыть глаза на нарушение за деньги, а потому отпустили мужчину за деньгами, однако он вернулся вместе со службой безопасности.
Издание сообщило, что полицейских задержали для выяснения обстоятельств инцидента, однако официальной информации об этом пока не поступило.
Еще одной важной новостью уже от объединенной пресс-службы судов Ростовской области стало возбуждение уголовного дела в отношении главы Цимлянского района Владимира Светличного, сейчас чиновник поместили под стражу.
По предварительной информации, причиной возбуждения дела стало превышение должностных полномочий, сейчас расследование ведут сотрудники следственного отдела Волгодонска.
Под стражей Светличный будет находиться около двух месяцев, однако обстоятельства дела представители судов раскрывать не стали, а постановление пока не обрело законную силу.
Несколькими днями раньше Владимир Светличный поделился планами отправиться в зону СВО в качестве добровольца, он даже составил заявление в военкомате, однако неизвестно, как изменятся его планы в ближайшие месяцы из-за расследования уголовного дела.
В четверг, 10 августа, на Ростов-на-Дону обрушился долгожданный ливень, который прервал череду дней с 40-градусной жарой. Отрицательным явлением стало то, что ливень был настолько обильным, что в считанные минуту превратил улицу Малиновского в море. Из-за движения автомобилей волны перехлестывали воду за бетонные ограждения.
Урбанист Арсений Зайцев рассказал RostovGazeta, что главной причиной подтопления улиц стала установка разделительных бетонных заграждений, из-за которых вода не может равномерно распределяться и попадать в ливневки.
«В этом месте нужна разделительная полоса, но другого типа. Можно построить металлическую, через которую вода будет свободно проходить», — предложил урбанист, добавив, что альтернативой смогут стать ограждения со сквозными отверстиями, пропускающими воду.
Тогда необходимость перекрывать улицу по время дождей отпадет сама по себе.