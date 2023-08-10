В Ростове ловят коррумпированных полицейских, пока город снова тонет под дождем

По данным портала 1Rnd инспекторы ДПС остановили военного в Ростове в ночь на 8 августа. По предварительной информации, причиной задержания военного инспекторы назвали допущенное нарушение. Они были готовы закрыть глаза на нарушение за деньги, а потому отпустили мужчину за деньгами, однако он вернулся вместе со службой безопасности.