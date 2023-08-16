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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В водоемах Ростовской области не оказалось инфекций и вирусов

В водоемах Ростовской области не оказалось инфекций и вирусов

16 августа 2023, 11:03
Фото: Фото для иллюстрации / krasnodar.clati.ru
В водоемах Ростовской области не оказалось инфекций и вирусов
В Ростовской области не обнаружили вирусов или инфекций, однако по гигиеническим нормативам проверку не прошли более четверти проб, об этом сообщили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.

Напомним, две недели назад в Ростовской области провели последнюю проверку качества воды в донских водоемах. При анализе учитывали содержание вирусов, инфекций и паразитов, а также микробиологические показатели. Тогда проверку не прошли 24,7% проб, однако за минувшие недели этот показатель вырос до 28,3% проб.

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К настоящему моменту сотрудники Роспотребнадзора проверили уже более 500 проб на микробиологические показатели, более 330 — на наличие паразитов, еще 29 — на содержание вирусов в воде.

Это позволило установить, что ни инфекций, ни вирусов в пробах воды не было, однако количество проб с низкими гигиеническими показатели выросло на 3,6%.

Ранее инспекторы Минприроды Ростовской области поделились результатами проверки проб воды из реки Дон, куда якобы сливали красители.

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