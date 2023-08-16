В водоемах Ростовской области не оказалось инфекций и вирусов

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Напомним, две недели назад в Ростовской области провели последнюю проверку качества воды в донских водоемах. При анализе учитывали содержание вирусов, инфекций и паразитов, а также микробиологические показатели. Тогда проверку не прошли 24,7% проб, однако за минувшие недели этот показатель вырос до 28,3% проб.
К настоящему моменту сотрудники Роспотребнадзора проверили уже более 500 проб на микробиологические показатели, более 330 — на наличие паразитов, еще 29 — на содержание вирусов в воде.
Это позволило установить, что ни инфекций, ни вирусов в пробах воды не было, однако количество проб с низкими гигиеническими показатели выросло на 3,6%.
Ранее инспекторы Минприроды Ростовской области поделились результатами проверки проб воды из реки Дон, куда якобы сливали красители.