В водоемах Ростовской области не оказалось инфекций и вирусов

Напомним, две недели назад в Ростовской области провели последнюю проверку качества воды в донских водоемах. При анализе учитывали содержание вирусов, инфекций и паразитов, а также микробиологические показатели. Тогда проверку не прошли 24,7% проб, однако за минувшие недели этот показатель вырос до 28,3% проб.