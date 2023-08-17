Треть автобусов не выходит на линию в час-пик на Западном в Ростове

Департамент транспорта Ростова проверил автобусы, идущие с Западного до остановки «Центральный рынок». Чиновники пришли к выводу, что в вечерний час-пик на линию выходит лишь 71% транспорта, обслуживающего микрорайон. При этом власти отмечают, что транспорт отъезжал от конечной остановки, будучи заполненным на 65%.