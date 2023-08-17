rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Треть автобусов не выходит на линию в час-пик на Западном в Ростове

Треть автобусов не выходит на линию в час-пик на Западном в Ростове

17 августа 2023, 09:27
Фото: 1MI
Треть автобусов не выходит на линию в час-пик на Западном в Ростове
В вечерний час-пик на Западном в Ростове на линию выходит лишь 71% автобусов, заявили в администрации города.

Департамент транспорта Ростова проверил автобусы, идущие с Западного до остановки «Центральный рынок». Чиновники пришли к выводу, что в вечерний час-пик на линию выходит лишь 71% транспорта, обслуживающего микрорайон. При этом власти отмечают, что транспорт отъезжал от конечной остановки, будучи заполненным на 65%.

Схему движения автобусов могут изменить в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

В департаменте транспорта заявили, что обо всех нарушениях уже уведомили перевозчика и принимают в его отношении штрафные санкции, предусмотренные муниципальными контрактами.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области закупили почти 160 автобусов на замену изношенному транспорту.

Читайте также:
Губернатор Голубев потребовал решить проблемы с общественным транспортом в РостовеКитайские автобусы Yutong вышли на три маршрута в РостовеНа развитие пассажирского транспорта в Ростове потратят 3,5 млрд рублей в 2023 году
#Алина Заярная#Общественный транспорт в Ростове#Администрация Ростова#Автобусы в Ростове#Департамент транспорта#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область
Подпишитесь
Суд в Ростовской области отправил главу Миллерово Абакумова под домашний арест
Сегодня, 06:27
«Сахарный нектар»: почему Ростовская область рискует остаться без качественного меда
Сегодня, 06:26
«Провокация и демшиза»: политолог объяснил, как ростовчан склоняли к диверсиям
Сегодня, 06:17
Трамвай сошел с рельсов и протаранил стену здания в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:51
Эколог Баташев рассказал, почему Сочи каждый год страдает от затоплений
Сегодня, 06:11
Писательница Нина Берберова — специалист по масонам родом из ростовской Нахичевани
Сегодня, 06:30