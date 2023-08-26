Температура воздуха может упасть до 13 градусов в конце августа в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В субботу температура составит 27 градусов, в воскресенье — 30 градусов. В эти будет облачно и без осадков.
В понедельник столбики термометров покажут 32 градуса, во вторник — 28 градусов. Порывы ветра могут достигнуть шести метров в секунду.
В целом на следующей неделе осадков не прогнозируется, а в ночь на четверг, 31 августа, может похолодать до 13 градусов. Ветер в это время будет не таким сильным.
Добавим, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.