rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Температура воздуха может упасть до 13 градусов в конце августа в Ростове-на-Дону

Температура воздуха может упасть до 13 градусов в конце августа в Ростове-на-Дону

26 августа 2023, 05:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в конце августа в ночное время температура воздуха может опуститься до 13 градусов, сообщили синоптики.

В субботу температура составит 27 градусов, в воскресенье — 30 градусов. В эти будет облачно и без осадков.

В понедельник столбики термометров покажут 32 градуса, во вторник — 28 градусов. Порывы ветра могут достигнуть шести метров в секунду.

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды
Узнать подробнее

В целом на следующей неделе осадков не прогнозируется, а в ночь на четверг, 31 августа, может похолодать до 13 градусов. Ветер в это время будет не таким сильным.

Добавим, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогодыМалиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогодыВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Осадки#Синоптики#Температура воздуха#Август
Подпишитесь
Ростовчане заявили об отсутствии бензина на ряде АЗС
Сегодня, 04:50
Очевидцы сообщили о драке между военным и самокатчиком в центре Ростова 25 августа
Вчера, 18:31
Острый дефицит гостиниц возник на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Вчера, 16:34
Драка с поножовщиной произошла рядом с Центральным рынком в Ростове 25 августа
Вчера, 17:48
Врачи в Ростове помогли школьнику, у которого в восемь лет не росли зубы
Вчера, 17:37
Активисты прошли по улицам Ростова мусорным демаршем
Вчера, 10:10