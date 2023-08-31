«Дорогой рюкзак»: почему сборы детей в школу у ростовчан выросли в два раза

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 10:02
Собеседница рассказывает, что в прошлом году на подготовку к школе двух сыновей ей потребовалось порядка 10 тысяч рублей. Правда в эти траты не входила покупка учебников, тетрадей с обложками и рюкзаков.
«Учебники нам выдают в школе, а тетради и обложки класс закупает централизовано», — отмечает Алиса Карих.
В этом году расходы на подготовку сыновей к новому учебному году у ростовчанки возросли более, чем в два раза. При этом собеседница добавляет, что покупает детям по одному комплекту школьной одежды.
«Дети растут очень быстро, поэтому брюки впрок я не покупаю — докупаю потом в течение года. А рубашки у нас всегда есть», — отмечает ростовчанка.
Самой дорогостоящей покупкой, по словам матери двух школьников, оказались рюкзаки.
«На ростовских рынках стоимость рюкзака начинается от трех тысяч рублей, а в магазинах — от пяти. Понятно, что можно купить дешевый. Но детям хочется иметь хорошие вещи, чтобы они выглядели современно, с изображением любимых героев. А все это стоит намного дороже», — говорит собеседница.
Завышенной показалась ростовчанке и цена на «модные» у детей пеналы — от тысячи рублей.
Эксперты уверенны, что снизить расходы на подготовку ребенка к школе легко. Самое главное, не затягивать. Во-первых, потому что разовая трата для подготовки к началу учебного года — это серьезная финансовая нагрузка для многих. Во-вторых, приобретая товары заранее, можно дождаться привлекательных цен в рамках скидок и акций.
Экономисты подчеркивают, что скачки цен накануне торжественных событий и праздников, происходят каждый год. К инфляции, как правило, они не имеют отношения. Однако продавцы, понимая, что их товары обязательно приобретут, повышают цены. Таковы законы рыночной экономики.