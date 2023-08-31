«Дорогой рюкзак»: почему сборы детей в школу у ростовчан выросли в два раза

«На ростовских рынках стоимость рюкзака начинается от трех тысяч рублей, а в магазинах — от пяти. Понятно, что можно купить дешевый. Но детям хочется иметь хорошие вещи, чтобы они выглядели современно, с изображением любимых героев. А все это стоит намного дороже», — говорит собеседница.