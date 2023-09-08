Температура в Ростове-на-Дону опустится ниже +10 градусов на выходных 9–10 сентября

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Синоптики гидрометцентра рассказали, что 8 сентября ростовчан ожидает переменная облачность без осадков, в течение всего дня будет сохраняться ветреная погода. Температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов, а днем воздух прогреется до +21 градуса.
Уже в субботу, 9 сентября, ветер усилится, а его скорость увеличится до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха останется прежней, а вот днем станет значительно холоднее — температура воздуха снизится до +16 градусов.
В воскресенье, 10 августа, ночью станет еще холоднее, и столбик термометров опустятся до +7 градусов, днем воздух прогреется до +19-21 градуса.
Ранее в Ростове за сутки выпало 93% осадков от месячной нормы.