Температура в Ростове-на-Дону опустится ниже +10 градусов на выходных 9–10 сентября

Синоптики гидрометцентра рассказали, что 8 сентября ростовчан ожидает переменная облачность без осадков, в течение всего дня будет сохраняться ветреная погода. Температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов, а днем воздух прогреется до +21 градуса.