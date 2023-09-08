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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Температура в Ростове-на-Дону опустится ниже +10 градусов на выходных 9–10 сентября

Температура в Ростове-на-Дону опустится ниже +10 градусов на выходных 9–10 сентября

8 сентября 2023, 06:50
Фото: 1MI
Температура в Ростове-на-Дону опустится ниже +10 градусов на выходных 9–10 сентября
В Ростове на выходных ожидается похолодание до +7 градусов, об этом сообщили специалисты Ростовского гидрометцентра.

Синоптики гидрометцентра рассказали, что 8 сентября ростовчан ожидает переменная облачность без осадков, в течение всего дня будет сохраняться ветреная погода. Температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов, а днем воздух прогреется до +21 градуса.

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Уже в субботу, 9 сентября, ветер усилится, а его скорость увеличится до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха останется прежней, а вот днем станет значительно холоднее — температура воздуха снизится до +16 градусов.

В воскресенье, 10 августа, ночью станет еще холоднее, и столбик термометров опустятся до +7 градусов, днем воздух прогреется до +19-21 градуса.

Ранее в Ростове за сутки выпало 93% осадков от месячной нормы.

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