Эксперт пояснил, почему КПРФ на выборах в Ростовской области набрала мало голосов

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Политолог разъясняет, что качественная избирательная кампания предполагает регулярные встречи с жителями, внятную конструктивную повестку, а не только критику.
«Массово кандидаты в депутаты КПРФ не встречались с жителями. А те редкие встречи, которые проходили в Ростове, были постоянно посвящены бесконечной критике власти. Безусловно, недочеты есть. Но люди о них и сами знают. А никаких конструктивных идей от партии не поступало», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник разъясняет, что на встречах с представителями КПРФ, дончане пытались озвучивать свои конкретные проблемы. Но в ответ слышали большую системную критику. Обсуждались слишком масштабные вопросы, а до конкретных житейских проблем, волнующих дончан, дело не доходило.
Еще одним нюансом, по словам собеседника, стали кадровые скандалы партии.
«Одна часть партийцев, в том числе и рядовых, была не согласна с рядом кандидатов, выдвинутых в депутаты. Другая часть партийцев — не согласна с решениями вышестоящих партийных кураторов в Госдуме. Этот флер скандальности тоже, очевидно, мешал конструктивной работе», — уверен эксперт.
Спикер подчеркивает, что в прошлом созыве в донской парламент от КПРФ прошли восемь депутатов. В 2023 году — всего два.
«Если ничего не изменится, то политика партии приведет к тому, что на следующих выборах КПРФ может и вовсе не оказаться в региональном парламенте», — говорит эксперт.
Что касается остальных партий, спикер отмечает недостаточность их информационной кампании.
«В основном эти партии ограничивались критикой в соцсетях и telegram-каналах, уделяя минимум внимания даже электронным медиа. Про реальные встречи с избирателями я и вовсе не говорю», — констатирует собеседник.
В этой ситуации, по словам эксперта, более-менее организованной силой стала партия власти.
«Я не скажу, что на этих выборах партия была очень сильна. Но на фоне более-менее системной работы, системной организованности, встреч с жителями, кандидаты в депутаты казались более реальными. Жители знали, что у партии есть недостатки. Но все понимали, что, так или иначе, через нее можно будет чего-то добиться. Кандидаты в депутаты здесь оказались более реальными, их все видели», — делится мнением политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему коммунисты пожаловались в прокуратуру на странную агитацию в Ростове перед выборами.