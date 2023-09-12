Эксперт пояснил, почему КПРФ на выборах в Ростовской области набрала мало голосов

«Я не скажу, что на этих выборах партия была очень сильна. Но на фоне более-менее системной работы, системной организованности, встреч с жителями, кандидаты в депутаты казались более реальными. Жители знали, что у партии есть недостатки. Но все понимали, что, так или иначе, через нее можно будет чего-то добиться. Кандидаты в депутаты здесь оказались более реальными, их все видели», — делится мнением политолог.