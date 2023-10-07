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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В Ростовской области готовятся к холодам и ищут виновников вспышки норовируса

В Ростовской области готовятся к холодам и ищут виновников вспышки норовируса

7 октября 2023, 17:08
Фото: Midjourney
В Ростовской области готовятся к холодам и ищут виновников вспышки норовируса
В Ростовской области жителям остается ждать подключения отопления уже к понедельнику, инспекторы проверяют общественный транспорт и таксистов, а школьники страдают от кишечных инфекций.

Проблемы общественного транспорта

В Минтранспорта Ростовской области заявили, что во время проверки общественного транспорта, такси и автобусов, удалось выявить нарушения.

По словам представителей ведомства, рейды продолжались в течение двух недель, в рамках мониторинга общественного транспорта удалось проверить более 150 транспортных средств.

Фото: rostovgazeta.ru

По результатам проверки, самыми частыми нарушениями стало отсутствие путевого листа, опознавательных знаков и тахографов, а также наличие неисправностей.

Специалисты Минтранспорта уточнили, что аналогичные рейды в Ростовской области проводят на постоянной основе.

Приближение холодов

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил, что уже с понедельника, 9 октября, в Ростовской области начнут подключать отопление в организациях здравоохранения, образования, социальных объектах и учреждениях культуры.

Фото: 1MI

Причиной этого стало наступающие холода, которые накроют регион еще до начала новой рабочей недели. При этом обычным многоквартирным домам начало отопительного сезона предстоит ждать еще неделю — в большинстве населенных пунктов, не расположенных на севере Ростовской области, отапливать дома начнут только с 16 октября.

Школьные будни

В Роспотребнадзоре Ростовской области объявили, что начали эпидрасследование ситуации с заражением школьников в Донецке кишечной инфекцией.

Стали известны подробности вспышки кишечной инфекции у школьников Донецка
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По данным местной администрации, в Донецке у 25 учащихся школы №13 обнаружили норовирус.

Сейчас инспекторы надзорного органа уже собрали необходимые пробы и смывы с поверхностей, чтобы выяснить источник заражения и предотвратить распространение болезни.

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