В Ростовской области готовятся к холодам и ищут виновников вспышки норовируса

Причиной этого стало наступающие холода, которые накроют регион еще до начала новой рабочей недели. При этом обычным многоквартирным домам начало отопительного сезона предстоит ждать еще неделю — в большинстве населенных пунктов, не расположенных на севере Ростовской области, отапливать дома начнут только с 16 октября.