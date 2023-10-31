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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Неожиданно теплая погода сохранится в Ростовской области в ноябре

Неожиданно теплая погода сохранится в Ростовской области в ноябре

31 октября 2023, 14:14
Фото: 1MI
Неожиданно теплая погода сохранится в Ростовской области в ноябре

Климатолог Иошпа рассказал, сколько продержится бабье лето в Ростовской области

В Ростовской области теплая и солнечная погода будет сохраняться в начале ноября, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Он рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что хорошая погода сохранится до 5 ноября. В ближайшую неделю не ожидается резких колебаний температуры. Дневные значения будут составлять +16 — +20 градусов, а ночью — около восьми градусов.

Большую часть недели будет ясная погода, хотя только в ночь с 3 на 4 ноября пройдут небольшие осадки. Несмотря на интенсивность дождя, серьезного похолодания не предвидится. После дождей температура может немного снизиться, но останется выше +15 — +17 градусов.

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«Погода на этой неделе будет комфортной. Ситуация останется стабильной до понедельника», — уточнил эксперт.

Жителям жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре.

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