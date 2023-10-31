Неожиданно теплая погода сохранится в Ростовской области в ноябре

Большую часть недели будет ясная погода, хотя только в ночь с 3 на 4 ноября пройдут небольшие осадки. Несмотря на интенсивность дождя, серьезного похолодания не предвидится. После дождей температура может немного снизиться, но останется выше +15 — +17 градусов.