Неожиданно теплая погода сохранится в Ростовской области в ноябре

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Он рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что хорошая погода сохранится до 5 ноября. В ближайшую неделю не ожидается резких колебаний температуры. Дневные значения будут составлять +16 — +20 градусов, а ночью — около восьми градусов.
Большую часть недели будет ясная погода, хотя только в ночь с 3 на 4 ноября пройдут небольшие осадки. Несмотря на интенсивность дождя, серьезного похолодания не предвидится. После дождей температура может немного снизиться, но останется выше +15 — +17 градусов.
«Погода на этой неделе будет комфортной. Ситуация останется стабильной до понедельника», — уточнил эксперт.
Жителям жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре.