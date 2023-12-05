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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Социолог Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области

Социолог Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области

5 декабря 2023, 10:02
Фото: 1MI
Социолог Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области
Материальное поощрение детности не всегда является действенным методом повышения рождаемости, заявила корреспонденту RostovGazeta социолог Анна Верещагина.

Проблема низкой рождаемости является острой не только для Ростовской области, но и для всей страны. Чтобы избежать катастрофической убыли населения, государство всячески материально стимулирует рождение детей. Теперь консервативные представители общества агитируют запретить или ограничить аборты.

Социолог Анна Верещагина заявила корреспонденту RostovGazeta, что запрет на искусственное прерывание беременности вряд ли поможет повысить рождаемость, так как никакие ограничения не заставят современную женщину рожать больше детей, чем она сама хочет.

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Что касается материального стимулирования рождаемости, то тут тоже все не так однозначно. Маткапиталы и другие выплаты не всегда компенсируют траты, необходимые на содержание ребенка.

«Как правило, повысить рождаемость на уровне государственного регулирования пытаются методом материального стимулирования. И этот способ, действительно, может принести эффективные результаты, но только в том случае, когда в обществе имеются определенные репродуктивные установки и ценности детности, связанные с ориентацией на большое количество детей», — говорит социолог.

Эксперт предлагает формировать у молодого поколения культуру крепкой семьи и ценность рождения ребенка.

Эксперт предлагает формировать у молодого поколения культуру крепкой семьи и ценность рождения ребенка.Эксперт предлагает формировать у молодого поколения культуру крепкой семьи и ценность рождения ребенка.
Эксперт предлагает формировать у молодого поколения культуру крепкой семьи и ценность рождения ребенка.
Фото: 1MI

«Параллельно необходимо формировать культуру здоровья у молодого поколения, так как нездоровое поколение не может воспроизводить здоровое. Да и сам воспроизводственный процесс страдает, растет динамика бесплодия в обществе, заболеваний, несовместимых с беременностью и последующими родами. А культура здоровья во всем российском обществе и в молодежной среде в частности весьма невысока. Об этом пишут все российские специалисты в области социологии здоровья и уже давно», — заключает Верещагина.

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#Общество#Эксклюзив#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Рождаемость в Ростовской области#RostovGazeta#Аборты#Запрет абортов
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