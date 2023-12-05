Социолог Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области

«Параллельно необходимо формировать культуру здоровья у молодого поколения, так как нездоровое поколение не может воспроизводить здоровое. Да и сам воспроизводственный процесс страдает, растет динамика бесплодия в обществе, заболеваний, несовместимых с беременностью и последующими родами. А культура здоровья во всем российском обществе и в молодежной среде в частности весьма невысока. Об этом пишут все российские специалисты в области социологии здоровья и уже давно», — заключает Верещагина.