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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Экс-заместитель командующего войсками ЮВО не смог обжаловать приговор

Экс-заместитель командующего войсками ЮВО не смог обжаловать приговор

6 декабря 2023, 12:15
Фото: vamto.mil.ru
Экс-заместитель командующего войсками ЮВО не смог обжаловать приговор
В Ростове-на-Дону остался в силе приговор бывшему замкомандующего войсками Южного военного округа Виктору Воронову за совершенные преступления, говорится в документах Южного окружного военного суда.

Ранее RostovGazeta писала, что генерал-лейтенанта обвинили в совершении сразу нескольких преступлений. В том числе в злоупотреблении должностными полномочиями, взятках и хищении.

По информации «Коммерсанта», он в 2021 году обустроил себе частный дом на средства Минобороны, из-за чего его приговорили к пяти годам заключения. А также оштрафовали на 2,9 миллиона рублей.

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Теперь в суде рассмотрели апелляционную жалобу, но решение осталось без изменения.

Ранее стало известно, что на Дону экс-депутат Госдумы РФ Варшавский вновь предстанет пред судом. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ЮВО#Взятки#Хищение#Южный окружной военный суд#Миноборона
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