Экс-заместитель командующего войсками ЮВО не смог обжаловать приговор

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Ранее RostovGazeta писала, что генерал-лейтенанта обвинили в совершении сразу нескольких преступлений. В том числе в злоупотреблении должностными полномочиями, взятках и хищении.
По информации «Коммерсанта», он в 2021 году обустроил себе частный дом на средства Минобороны, из-за чего его приговорили к пяти годам заключения. А также оштрафовали на 2,9 миллиона рублей.
Теперь в суде рассмотрели апелляционную жалобу, но решение осталось без изменения.
Ранее стало известно, что на Дону экс-депутат Госдумы РФ Варшавский вновь предстанет пред судом. Материал на эту тему читайте по ссылке.