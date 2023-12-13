«Не знающие»: почему медики горбольницы № 20 в Ростове боятся отвечать по телефону

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Напомним, что в ростовской городской больнице №20 произошел обрыв кабеля Интернета. Об этом сообщили в донском правительстве. Ранее на сайте больницы появилась информация о поврежденном кабеле.
Местным жителям рассказали, что это привело к нарушению работы поликлинического отделения и роддома. И хотя власти уточнили, что лечебное учреждение, в том числе и травмпункт, работают в частном режиме, ростовчане переживали. В группах сообществ постоянно появлялись вопросы — работает отделение травматологии горбольницы №20 или нет.
Звонки корреспондента RostovGazeta в больницу не привели ни к какому результату. Оказалось, что никто из работающих медиков не знает, есть ли свет в поликлинике, принимают ли врачи.
«Я не в курсе ситуации», — таким был стандартный ответ при звонке корреспондента на городские номера телефонов поликлиники.
Все вопросы о наличии света и работы медучреждения предлагали задать то «Андрею Петровичу», то «Наталье Евгеньевне», телефоны которых не отвечали.
Корреспондент RostovGazeta оперативно прибыл на территорию горбольницы № 20 и убедился, что и поликлиника, и больница работают в штатном режиме.
Медики в холле подтвердили, что за последние дни число травмированных граждан было высоким. Однако к концу рабочего дня 13 декабря большая очередь в травмпункт не наблюдалась.
Непонятным остается лишь одно. Чего боялись медики горбольницы № 20, которые не хотели ответить по телефону на банальный вопрос — есть ли в медорганизации свет.