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Published Сегодня, 17:30

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Updated Сегодня, 17:32

«Не знающие»: почему медики горбольницы № 20 в Ростове боятся отвечать по телефону

«Не знающие»: почему медики горбольницы № 20 в Ростове боятся отвечать по телефону

13 декабря 2023, 17:30
Фото: rostovgazeta.ru
«Не знающие»: почему медики горбольницы № 20 в Ростове боятся отвечать по телефону

Сотрудники горбольницы № 20 в Ростове боятся отвечать по телефону

Корреспондент RostovGazeta посетил горбольницу № 20 в Ростове и убедился, что она работает в штатном режиме.

Напомним, что в ростовской городской больнице №20 произошел обрыв кабеля Интернета. Об этом сообщили в донском правительстве. Ранее на сайте больницы появилась информация о поврежденном кабеле.

Местным жителям рассказали, что это привело к нарушению работы поликлинического отделения и роддома. И хотя власти уточнили, что лечебное учреждение, в том числе и травмпункт, работают в частном режиме, ростовчане переживали. В группах сообществ постоянно появлялись вопросы — работает отделение травматологии горбольницы №20 или нет.

Звонки корреспондента RostovGazeta в больницу не привели ни к какому результату. Оказалось, что никто из работающих медиков не знает, есть ли свет в поликлинике, принимают ли врачи.

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«Я не в курсе ситуации», — таким был стандартный ответ при звонке корреспондента на городские номера телефонов поликлиники.

Все вопросы о наличии света и работы медучреждения предлагали задать то «Андрею Петровичу», то «Наталье Евгеньевне», телефоны которых не отвечали.

Корреспондент RostovGazeta оперативно прибыл на территорию горбольницы № 20 и убедился, что и поликлиника, и больница работают в штатном режиме.

Медики в холле подтвердили, что за последние дни число травмированных граждан было высоким. Однако к концу рабочего дня 13 декабря большая очередь в травмпункт не наблюдалась.

Непонятным остается лишь одно. Чего боялись медики горбольницы № 20, которые не хотели ответить по телефону на банальный вопрос — есть ли в медорганизации свет.

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