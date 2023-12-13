«Не знающие»: почему медики горбольницы № 20 в Ростове боятся отвечать по телефону

Местным жителям рассказали, что это привело к нарушению работы поликлинического отделения и роддома. И хотя власти уточнили, что лечебное учреждение, в том числе и травмпункт, работают в частном режиме, ростовчане переживали. В группах сообществ постоянно появлялись вопросы — работает отделение травматологии горбольницы №20 или нет.