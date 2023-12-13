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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

«Ничего обнадеживающего»: метеоролог Леус рассказал, чего ждать Ростовской области

«Ничего обнадеживающего»: метеоролог Леус рассказал, чего ждать Ростовской области

13 декабря 2023, 08:25
Фото: rostov-gorod.ru
«Ничего обнадеживающего»: метеоролог Леус рассказал, чего ждать Ростовской области

Метеоролог Михаил Леус рассказал, когда в Ростове станет теплее

В Ростовской области в ближайшее время не стоит ждать улучшения погодных условий, сообщил корреспонденту RostovGazeta ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что пока ничего обнадеживающего, особенно в среду, 13 декабря. В четверг и пятницу ожидаются небольшое потепление и дожди, а в субботу будут заморозки.

«В субботу подморозит, стоит готовиться к небольшим осадкам в смешанной фазе и гололедице», — заявил собеседник.

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Напомним, что из-за дождя и низкой температуры обледенели дороги и тротуары, справиться с гололедом пока не получается. Из-за непогоды сейчас более 100 тысяч человек остаются без электричества.

Добавим, что в травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда.

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