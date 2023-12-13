«Ничего обнадеживающего»: метеоролог Леус рассказал, чего ждать Ростовской области

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Он рассказал, что пока ничего обнадеживающего, особенно в среду, 13 декабря. В четверг и пятницу ожидаются небольшое потепление и дожди, а в субботу будут заморозки.
«В субботу подморозит, стоит готовиться к небольшим осадкам в смешанной фазе и гололедице», — заявил собеседник.
Напомним, что из-за дождя и низкой температуры обледенели дороги и тротуары, справиться с гололедом пока не получается. Из-за непогоды сейчас более 100 тысяч человек остаются без электричества.
Добавим, что в травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда.