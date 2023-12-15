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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Ограничение движение продлили в Ростове из-за создания линии скоростного трамвая

В Ростове ограничили проезд из-за строительства линии трамвая. Показываем на карте

15 декабря 2023, 09:54
Фото: Pxhere
Ограничение движение продлили в Ростове из-за создания линии скоростного трамвая

Ограничения движения продлили на Еременко в Ростове до 15 апреля

В части Ростова-на-Дону продлили ограничения движения до середины апреля, сообщили в Департаменте транспорта.

Причиной является реализация проекта по модернизации инфраструктуры трамвая. Из-за этого пришлось продлить ограничение на улице Еременко от Солженицына до улицы Малиновского.

Кроме того, это касается Еременко на участке от Жданова до проспекта Солженицына. Полноценно открыть движение должны после 15 апреля.

Причиной является реализация проекта по модернизации инфраструтуры трамвая.Причиной является реализация проекта по модернизации инфраструтуры трамвая.
Причиной является реализация проекта по модернизации инфраструтуры трамвая.
Фото: Яндекс.Карты
Ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону
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Ранее в Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого дорожные ограничения в центре Ростова продлили до 10 февраля.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Центр Ростова#Улица Малиновского#Улица Еременко#Линия скоростного трамвая#Модернизация инфраструктуры#Проспект Солженицина#Департамент транспорта
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