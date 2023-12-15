В Ростове ограничили проезд из-за строительства линии трамвая. Показываем на карте

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Причиной является реализация проекта по модернизации инфраструктуры трамвая. Из-за этого пришлось продлить ограничение на улице Еременко от Солженицына до улицы Малиновского.
Кроме того, это касается Еременко на участке от Жданова до проспекта Солженицына. Полноценно открыть движение должны после 15 апреля.
Ранее в Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого дорожные ограничения в центре Ростова продлили до 10 февраля.