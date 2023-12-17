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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

Появилось видео уничтожения беспилотников над Ростовской области

В Сеть слили видео атаки беспилотников и их уничтожения над Ростовской области

17 декабря 2023, 06:39
Фото: mil.ru
Появилось видео уничтожения беспилотников над Ростовской области
В Интернете появились видео вспышек в небе, что может быть моментом отражения атаки украинских беспилотников в Ростовской области, ролик разместил Telegram-канал SHOT.

Утром в воскресенье, 17 декабря, губернатор Василий Голубев рассказал о массовой атаке дронов, которую удалось отразить системам ПВО. По его словам, никто не пострадал.

В Минобороны случившееся назвали попыткой киевского режима совершить террористическую атаку. Дроны перехватывали и сбивали этой ночью и в других регионах страны — Волгоградской и Липецкой областях.

Сейчас Telegram-канал SHOT разместил видео, на котором в темном небе виден яркий летящий объект. Далее появляется вспышка и он исчезает.

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Пользователи в комментариях предположили, что Украина пытается напасть на мирное население.

«Зеленский уже давно отказался от мирных переговоров. Но мы будем бороться и дальше за мир с Украиной», — пишут пользователи в комментариях.

Видео: ТГ канал shot / mil.ru
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