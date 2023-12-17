В Сеть слили видео атаки беспилотников и их уничтожения над Ростовской области

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Утром в воскресенье, 17 декабря, губернатор Василий Голубев рассказал о массовой атаке дронов, которую удалось отразить системам ПВО. По его словам, никто не пострадал.
В Минобороны случившееся назвали попыткой киевского режима совершить террористическую атаку. Дроны перехватывали и сбивали этой ночью и в других регионах страны — Волгоградской и Липецкой областях.
Сейчас Telegram-канал SHOT разместил видео, на котором в темном небе виден яркий летящий объект. Далее появляется вспышка и он исчезает.
Пользователи в комментариях предположили, что Украина пытается напасть на мирное население.
«Зеленский уже давно отказался от мирных переговоров. Но мы будем бороться и дальше за мир с Украиной», — пишут пользователи в комментариях.