Шестидневные рабочие недели ввели в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Власти России утвердили перенос праздничных и нерабочих дней. Чтобы компенсировать их и рационально использовать выходные, пришлось ввести три рабочие субботы в 2024 году.
Так, работать шесть дней нужно будет на неделе с 22 по 27 апреля. Также шестидневка введена на неделе с 28 октября по 2 ноября и на неделе с 23 по 28 декабря.
Зато работникам в Ростовской области сделали и весьма небольшие рабочие недели. Первая — со 2 по 3 мая, а вторая — с 6 по 8 мая.
Ранее стал известен график работы торговых центров в Ростове с 1 по 8 января. Также сообщалось, как на новогодних каникулах будет ходить общественный транспорт города и как будут работать ветеринарные лечебницы.
Напомним, в регионе спасателей перевели в режим повышенной готовности. Он будет действовать до 9 января включительно.