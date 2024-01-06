СК ищет очевидцев нападения мигранта на ребенка в Ростовской области

Ранее активисты заявили, что один из мигрантов 1 января приставал к инвалиду, за которого заступился подросток, но в итоге получил удар по голове. Говорилось, будто после этого иностранец позвал вооруженных друзей и они якобы хотели напасть на местных жителей. Но официального подтверждения этой информации не было.