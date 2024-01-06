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Published Сегодня, 14:48

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Updated Сегодня, 14:54

СК ищет очевидцев нападения мигранта на ребенка в Ростовской области

СК ищет очевидцев нападения мигранта на ребенка в Ростовской области

6 января 2024, 14:48
Фото: 1MI
В Ростовской области просят откликнуться очевидцев преступления в поселке Красный, сообщили в региональном УСКР.

Ранее активисты заявили, что один из мигрантов 1 января приставал к инвалиду, за которого заступился подросток, но в итоге получил удар по голове. Говорилось, будто после этого иностранец позвал вооруженных друзей и они якобы хотели напасть на местных жителей. Но официального подтверждения этой информации не было.

Жители поселка под Ростовом попросили защитить их от вооруженных мигрантов
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«Сейчас расследуется уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. Следователи просят граждан, которые являются очевидцами произошедшего или обладают иными сведениями о преступлении и лицах, причастных к его совершению, обратиться в следственный отдел по Аксайскому району», — прокомментировали в СКР.

Также всем напомнили, что достоверная информация о расследовании может быть получена только от официального источника. Речь идет о региональном УСКР, которое этим занимается.

Расширенный материал о конфликте читайте по ссылке.

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