СК ищет очевидцев нападения мигранта на ребенка в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Ранее активисты заявили, что один из мигрантов 1 января приставал к инвалиду, за которого заступился подросток, но в итоге получил удар по голове. Говорилось, будто после этого иностранец позвал вооруженных друзей и они якобы хотели напасть на местных жителей. Но официального подтверждения этой информации не было.
«Сейчас расследуется уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. Следователи просят граждан, которые являются очевидцами произошедшего или обладают иными сведениями о преступлении и лицах, причастных к его совершению, обратиться в следственный отдел по Аксайскому району», — прокомментировали в СКР.
Также всем напомнили, что достоверная информация о расследовании может быть получена только от официального источника. Речь идет о региональном УСКР, которое этим занимается.
Расширенный материал о конфликте читайте по ссылке.