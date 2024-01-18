Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле

Ростовстат опубликовал актуальные цены на говядину в регионе в январе. Из данных следует, что килограмм говядины в области в среднем стоит 503,9 рубля. Дороже всего этот вид мяса обойдется в Таганроге — 516,29 рубля за килограмм. Самую дешевую же говядину можно найти в Волгодонске и Шахтах, там за килограмм попросят примерно 486 рублей. 490,61 рубля — средняя цена на килограмм говядины в Сальске. В столице региона за тот же вес мяса придется выложить примерно 509,01 рубля.