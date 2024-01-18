Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Ростовстат опубликовал актуальные цены на говядину в регионе в январе. Из данных следует, что килограмм говядины в области в среднем стоит 503,9 рубля. Дороже всего этот вид мяса обойдется в Таганроге — 516,29 рубля за килограмм. Самую дешевую же говядину можно найти в Волгодонске и Шахтах, там за килограмм попросят примерно 486 рублей. 490,61 рубля — средняя цена на килограмм говядины в Сальске. В столице региона за тот же вес мяса придется выложить примерно 509,01 рубля.
Что касается свинины, то ее килограмм в среднем по области стоит 358,93 рубля. При этом в Ростове этот вид мяса обойдется дешевле всего — 346,68 рубля за килограмм. Относительно низкие цены можно найти на свинину в Сальске и Шахтах — 363,06 рубля и 367,98 рубля за килограмм соответственно. Лидером же по ценам на свинину является Миллерово. За килограмм там попросят 371,71 рубля.
Среди видов мяса самым дешевым оказалась охлажденная курица, по региону средний ценник на нее составляет 208,14 рубля. Больше других за нее выложат жители Сальска — 208,14 рубля за килограмм. Самые низкие цены на этот вид мяса можно найти в Миллерово и Ростове, килограмм курицы там стоит 199,57 рубля и 205,81 рубля соответственно. В Таганроге цена зафиксировалась в 208,49 рубля за килограмм.
Ранее ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца. До этого о спаде цен на них сообщал Ростовстат.
Также RostovGazeta рассказала, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле.