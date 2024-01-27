Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 29 января

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:56
Работы на оборудовании должны пройти с 29 январа по 4 февраля, но их могут отменить, если ипортится погода. Либо их перенесут.
В понедельник, 29 числа, ограничения коснутся жителей Шахт, они продлятся с 10 до 19 часов. А 31 января это коснется Родионово-Несветайской на период с 11 до 12 часов.
Ранее появилась информация, что в регионе замедлилось снижение цен на персональные компьютеры и ускорился рост цен на телевизоры.
До этого местных жителей предупреждали, что климат стал угрозой для электросетей в донском регионе. С декабря в области сильно выросло количество аварий на сетях, а причиной становилась плохая погода.