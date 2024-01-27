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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:56

Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 29 января

Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 29 января

27 января 2024, 05:49
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области в конце января запланированы технические работы, из-за которых часть жителей останется без телерадиосигнала, сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Работы на оборудовании должны пройти с 29 январа по 4 февраля, но их могут отменить, если ипортится погода. Либо их перенесут.

В понедельник, 29 числа, ограничения коснутся жителей Шахт, они продлятся с 10 до 19 часов. А 31 января это коснется Родионово-Несветайской на период с 11 до 12 часов.

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Ранее появилась информация, что в регионе замедлилось снижение цен на персональные компьютеры и ускорился рост цен на телевизоры.

До этого местных жителей предупреждали, что климат стал угрозой для электросетей в донском регионе. С декабря в области сильно выросло количество аварий на сетях, а причиной становилась плохая погода.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Цены#Погода#Технические работы#Регион#Аварии#Родионово-Несветайская#Телевидение#Электросети#Телевизоры
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