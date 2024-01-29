Школа на 1,3 тыс мест загорелась в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Речь идет о здании, которое расположено в Азове на улице Московская, 304. По предварительной информации, сейчас горят строительные материалы.
О площади возгорания и причинах пока комментариев не появлялось.
Ранее в правительстве региона сообщали, что по этому адресу рабочие возводят школу на 1,3 тысячи учеников. А ее строительство идет в рамках нацпроекта.
Всего в реализацию проекта хотят вложить 1,5 миллиарда рублей, а строительно-монтажные работы планируется завершить к началу мая 2024 года. Будут ли теперь сдвинуты сроки, пока не раскрывается.
Ранее мужчину в неадекватном состоянии вытащили из горящей квартиры в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.