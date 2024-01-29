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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Школа на 1,3 тыс мест полыхает в Ростовской области

Школа на 1,3 тыс мест загорелась в Ростовской области

29 января 2024, 11:48
Фото: 1MI
Школа на 1,3 тыс мест полыхает в Ростовской области
В Ростовской области в понедельник, 29 января, загорелось строящееся здание школы, сообщили в региональном УМЧС.

Речь идет о здании, которое расположено в Азове на улице Московская, 304. По предварительной информации, сейчас горят строительные материалы.

О площади возгорания и причинах пока комментариев не появлялось.

Ранее в правительстве региона сообщали, что по этому адресу рабочие возводят школу на 1,3 тысячи учеников. А ее строительство идет в рамках нацпроекта.

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Школа на 1,3 тыс мест полыхает в Ростовской области
Видео: ТГ канал / rostovinside

Всего в реализацию проекта хотят вложить 1,5 миллиарда рублей, а строительно-монтажные работы планируется завершить к началу мая 2024 года. Будут ли теперь сдвинуты сроки, пока не раскрывается.

Ранее мужчину в неадекватном состоянии вытащили из горящей квартиры в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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