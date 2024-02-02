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Published Сегодня, 18:20

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Updated Сегодня, 18:22

Профессор Свиридов разъяснил ростовчанам, как правильно брать кредиты

Профессор Свиридов объяснил, как правильно брать кредиты в Ростове

2 февраля 2024, 18:20
Фото: rostovgazeta.ru
Профессор Свиридов разъяснил ростовчанам, как правильно брать кредиты
Профессор ЮФУ, доктор экономических наук Олег Свиридов рассказал RostovGazeta, как ростовчанам правильно брать заем, не боясь оказаться в долговой яме.

Напомним, что на нехватку денег жалуются все больше ростовчан. Поэтому донские жители все чаще прибегают к займу денег в банках и микрофинансовых организациях. Многие не задумываются о том, что в итоге, придется все равно отдавать свои средства.

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«Поэтому прежде чем возникнет решение взять деньги взаймы, нужно четко понимать, чем отдавать долг. Если задерживается зарплата, но она придет, или человек ожидает премию — это одно дело. Но брать кредит надеясь лишь на то, что проблема как-нибудь сама разрешится, однозначно нельзя», — рекомендует Олег Свиридов.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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