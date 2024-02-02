Профессор Свиридов объяснил, как правильно брать кредиты в Ростове

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Напомним, что на нехватку денег жалуются все больше ростовчан. Поэтому донские жители все чаще прибегают к займу денег в банках и микрофинансовых организациях. Многие не задумываются о том, что в итоге, придется все равно отдавать свои средства.
«Поэтому прежде чем возникнет решение взять деньги взаймы, нужно четко понимать, чем отдавать долг. Если задерживается зарплата, но она придет, или человек ожидает премию — это одно дело. Но брать кредит надеясь лишь на то, что проблема как-нибудь сама разрешится, однозначно нельзя», — рекомендует Олег Свиридов.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.