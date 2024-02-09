После модернизации два трамвая вернули в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В четверг, 8 февраля, авторы канала напомнили, что модернизация трамвайной сети Ростова касается не только строительства новой транспортной инфраструктуры, но также ремонта существующего подвижного состава.
По словам авторов канала, первые два трамвая смогли вернуться в Ростов-на-Дону, сейчас проводятся пусконаладочные работы.
Представители «Ростовского трамвая» рассказали, что один из вагонов пришлось отправить в депо Таганрога, чтобы провести лакокрасочные работы. Это было необходимо, поскольку в Ростове не было нужного оборудования, однако в ближайшее время вагон сможет вернуться в южную столицу.
В настоящий момент на реконструкции находятся пять вагонов, до конца 2024 года на реконструкцию направят 30 трамвайных вагонов.
Авторы канала напомнили, что новые трамваи будут отличаться от своих предшественников адаптацией под современное использование, а именно оборудованием систем управления, диспетчерского регулирования, кондиционерами, в новых салонах будут установлены системы информирования пассажиров и камеры видеонаблюдения, а также появятся терминалы для продажи билетов, разъемы для подзарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi.
Напомним, недавно стало известно, что в рамках модернизации трамвайной инфраструктуры Ростова планируется не только построить новые трамвайные пути, но и депо, а также эстакаду, чтобы перераспределить транспортные потоки и создать для пассажиров и автомобилистов более комфортную среду для перемещения по городу.
Ранее власти Ростовской области поделились планами по строительству моста для проезда трамвая.