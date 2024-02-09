После модернизации два трамвая вернули в Ростов-на-Дону

Напомним, недавно стало известно, что в рамках модернизации трамвайной инфраструктуры Ростова планируется не только построить новые трамвайные пути, но и депо, а также эстакаду, чтобы перераспределить транспортные потоки и создать для пассажиров и автомобилистов более комфортную среду для перемещения по городу.