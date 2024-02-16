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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Стали известны подробности смерти Навального в колонии

Стали известны подробности смерти Навального в колонии

16 февраля 2024, 11:43
Фото: 1MI
Стали известны подробности смерти Навального в колонии

Навальный умер в колонии 16 февраля

В России скончался оппозиционер Алексей Навальный, который отбывал срок в колонии, сообщает УФСИН по ЯНАО.

По информации управления, в пятницу, 16 февраля, осужденный находился на прогулке, после которой ему стало плохо. После этого практически сразу он потерял сознание.

Тогда вызвали медицинских сотрудников и бригаду скорой, но реанимационные мероприятия не помогли. Врачи констатировали смерть Навального.

Скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону
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Теперь ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова написал, что ФСИН занимается всеми проверками. По его словам, дополнительных поручений не требуется, а информации о причинах смерти пока нет.

Напомним, что Навальный отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества.

Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.

Ранее скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Смерть#Колония#Навальный#Оппозиционер
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