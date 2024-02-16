Стали известны подробности смерти Навального в колонии

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По информации управления, в пятницу, 16 февраля, осужденный находился на прогулке, после которой ему стало плохо. После этого практически сразу он потерял сознание.
Тогда вызвали медицинских сотрудников и бригаду скорой, но реанимационные мероприятия не помогли. Врачи констатировали смерть Навального.
Теперь ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова написал, что ФСИН занимается всеми проверками. По его словам, дополнительных поручений не требуется, а информации о причинах смерти пока нет.
Напомним, что Навальный отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества.
Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.
Ранее скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.