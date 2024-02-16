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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

ВККС снова пытается найти человека на должность председателя Ростовского облсуда

ВККС снова пытается найти человека на должность председателя Ростовского облсуда

16 февраля 2024, 14:06
Фото: 1MI
ВККС снова пытается найти человека на должность председателя Ростовского облсуда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) вновь объявила конкурс на должность председателя Ростовского областного суда, сообщает пресс-служба организации.

Должность главы Роствоского облсуда остается вакантной с мая прошлого года. ВККС там и не смогла найти человека, который смог бы занять этот пост. Сейчас объявлен уже третий конкурс на должность. Желающие могут подать документы для участия в нем до 14 марта.

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В прошлые разы ВККС не были удовлетворены кандидатами и отклонили их заявки.

Пост стал вакантным после того, как его покинула Елена Золотарева. Экс-главу Ростовского облсуда обвиняют в коррупции. Она стала главной фигуранткой скандального дела судей. Обвиняемой по нему проходит и ее бывшая заместительница Татьяна Юрова, а также другие высокопоставленные судьи. По версии следствия, они за деньги выносили «нужные» приговоры.

В конце января Золотарева пыталась в ВККС оспорить свое отстранение от должности, однако сделать этого не смогла.

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