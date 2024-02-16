ВККС снова пытается найти человека на должность председателя Ростовского облсуда

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Должность главы Роствоского облсуда остается вакантной с мая прошлого года. ВККС там и не смогла найти человека, который смог бы занять этот пост. Сейчас объявлен уже третий конкурс на должность. Желающие могут подать документы для участия в нем до 14 марта.
В прошлые разы ВККС не были удовлетворены кандидатами и отклонили их заявки.
Пост стал вакантным после того, как его покинула Елена Золотарева. Экс-главу Ростовского облсуда обвиняют в коррупции. Она стала главной фигуранткой скандального дела судей. Обвиняемой по нему проходит и ее бывшая заместительница Татьяна Юрова, а также другие высокопоставленные судьи. По версии следствия, они за деньги выносили «нужные» приговоры.
В конце января Золотарева пыталась в ВККС оспорить свое отстранение от должности, однако сделать этого не смогла.