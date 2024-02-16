ВККС снова пытается найти человека на должность председателя Ростовского облсуда

Должность главы Роствоского облсуда остается вакантной с мая прошлого года. ВККС там и не смогла найти человека, который смог бы занять этот пост. Сейчас объявлен уже третий конкурс на должность. Желающие могут подать документы для участия в нем до 14 марта.