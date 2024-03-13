Ростовскую область снова атакуют дроны, а на М-4 организовали новый ремонт

«Автодор» предупредил о новом масштабном ремонте участка трассы М-4 «Дон». Он продлится с 18 марта по 29 ноября этого года. Из-за этого будет ограничено движение по путепроводу на 1056-м километре дороги в Аксайском районе. Там расположен торговый центр «Мега».