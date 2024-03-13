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Ростовскую область снова атакуют дроны, пока на М-4 организовали новый ремонт

Ростовскую область снова атакуют дроны, а на М-4 организовали новый ремонт

13 марта 2024, 16:15
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовскую область снова атакуют дроны, пока на М-4 организовали новый ремонт
Участок М-4 «Дон» под Ростовом закроют на несколько месяцев на ремонт, тем временем беспилотники пытались атаковать Новошахтинск, а в Азове расследуют ночную стрельбу у церкви.

Снова ремонт. Снова пробки?

«Автодор» предупредил о новом масштабном ремонте участка трассы М-4 «Дон». Он продлится с 18 марта по 29 ноября этого года. Из-за этого будет ограничено движение по путепроводу на 1056-м километре дороги в Аксайском районе. Там расположен торговый центр «Мега».

Автомобилистам рекомендовали при движении из Аксая следовать по улице Западной в направлении Ростова, чтобы развернуться на развязке на 1054-м километре трассы. Так можно объехать закрытый участок.

На днях «Автодор» отчитался о завершении ремонта трассы М-4 в районе Шахт. Постоянные работы провоцировали пробки на этом участке дороги. Однако и с их завершением заторы не прекратили собираться.

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Атака на завод в Новошахтинске

Губернатор Василий Голубев сегодня сообщил об атаке беспилотников на Ростовскую область. Три дрона сбили над Новошахтинском. Они рухнули на территории местного завода нефтепродуктов.

Беспилотники уничтожили системы радиоэлектронной борьбы. Голубев рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако сейчас не функционируют технологические объекты предприятия.

Новошахтинский завод нефтепродуктов не первый раз становится целью атак беспилотников. До этого дрон над ним сбивали в мае. Тогда он спровоцировал возгорание на территории предприятия.

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Стрельба по окнам

В полиции рассказали, что в Азове неизвестные устроили стрельбу по окнам жилых домов ночью 10 марта. Инцидент произошел на улице Макаровского, 29Б, недалеко от церкви Азовской Божией Матери. Стрельба велась из пневматической винтовки.

Местные жители рассказывают, что, возможно, стреляли из многоэтажного дома напротив по птицам. Этот случай далеко не первый. От действий «стрелков» пострадали уже три квартиры.

В МВД заявили, что ищут виновников происшествия и собирают информацию обо всех обстоятельствах инцидента.

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