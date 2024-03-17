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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Ростове на Нагибина загорелась иномарка

Иномарка вспыхнула в центре Ростова на глазах у прохожих

17 марта 2024, 16:28
Фото: 1MI
В Ростове на Нагибина загорелась иномарка
В Ростове на Нагибина загорелась иномарка, сообщили очевидцы и спасатели.

Жители Ростова заметили полыхающий Ford Focus на обочине рядом с кольцом ЦГБ. Машина дымилась и сигналила. Прохожие оперативно вызвали на место спасателей.

В Ростове на Нагибина загорелась иномарка
Видео: Telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону»

Позже в МЧС сообщили, что получили сигнал в адресном ориентире Нагибина, 1 в 14.56 мск. Площадь возгорания там составила два квадратных метра. Его ликвидировали за несколько минут силами четырех спасателей.

Сообщается, что пострадавших удалось избежать. Водителя внутри авто в момент распространения огня не было.

По какой причине вспыхнула машина не уточняется. Однако на кадрах с места событий видно, что пламя рвется из капота авто.

Ранее пожар вспыхнул в ночном клубе «Мед» в Ростове во время концерта рэпера.

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