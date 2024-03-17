Иномарка вспыхнула в центре Ростова на глазах у прохожих

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Жители Ростова заметили полыхающий Ford Focus на обочине рядом с кольцом ЦГБ. Машина дымилась и сигналила. Прохожие оперативно вызвали на место спасателей.
Позже в МЧС сообщили, что получили сигнал в адресном ориентире Нагибина, 1 в 14.56 мск. Площадь возгорания там составила два квадратных метра. Его ликвидировали за несколько минут силами четырех спасателей.
Сообщается, что пострадавших удалось избежать. Водителя внутри авто в момент распространения огня не было.
По какой причине вспыхнула машина не уточняется. Однако на кадрах с места событий видно, что пламя рвется из капота авто.
Ранее пожар вспыхнул в ночном клубе «Мед» в Ростове во время концерта рэпера.